Получивший перелом челюсти в пермском клубе Dj Smash выписан из клиники

Пострадавший в драке в пермском клубе "Дом культуры" Dj Smash покинул клинику, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ура, сегодня меня выписали из больницы. Этот пост посвящен тем замечательным докторам кто оперировал, лечил, наблюдал меня и помог не терять присущего мне оптимизма и отдельное спасибо Занорину А.С. (ЦКБ), Илдусу Фатхутдинову (Атлас). Уголовное дело в разгаре, развязка – скоро. Есть много интересного, что вас бы порадовало, но, увы, пока не могу написать, тайна следствия. Буду держать вас в курсе, рассказывать в своих будущих постах. Обнимаю вас и будем на связи!" - написал музыкант утром 5 марту в своем Instagram.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Фанаты спародировали нападение.