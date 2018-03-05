Госдума разработает проект закона о переходе предприятий ОПК к выпуску гражданской продукции

В течение года депутаты Государственной думы РФ разработают проект закона о переходе предприятий оборонно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"В законодательной части нам все нужно будет делать в течение текущего года, может, с переходом на следующий год", - сказал он.

По его словам, вопрос диверсификации будет в первую очередь связан с ликвидацией законодательных барьеров, которые мешают развиваться гражданской продукции на предприятиях ОПК.

"Наша задача - вместе с представителями этой отрасли изучить вопросы, связанные с преодолением законодательных барьеров, формированием нового законопроекта, затем выйти на принятие законов. К этой работе мы уже приступаем сейчас, с этим тянуть нельзя", - добавил Володин.

