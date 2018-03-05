Букмекеры считают певицу из Эстонии фаворитом "Евровидения-2018"

Букмекеры назвали возможного победителя музыкального конкурса "Евровидение-2018".

Рейтинг опубликован на сайте Eurovisionworld.com. На первом месте оказалась оперная певица из Эстонии Элина Нечаева, которая представит страну с песней La Forza на итальянском языке. Вторую строчку заняла Болгария, представителя которой объявят лишь 12 марта. На третьем месте певец из Чехии Миколас Йозеф, который выступит с песней Lie To Me.

Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место. Сообщается, что песню на конкурс россиянка представит в марте.

Как напоминает РИА Новости, "Евровидение-2018" пройдет в Португалии. В конкурсе примут участие представители 43 стран. Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал - 12 мая.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года победитель "Евровидения-2017", португальский певец Сальвадор Собрал, перенес операцию по пересадке сердца.