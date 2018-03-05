В Астраханской области боевая ракета "Искандер-М" поразила "противника"

Военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа выполнили на полигоне Капустин Яр успешный боевой пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", сообщили Накануне.RU в пресс-центре Минобороны РФ.

Отмечается, что пуск ракеты осуществлен на дальность свыше 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена "с высокой точностью". "Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на отлично", - отметили в пресс-центре.

Проведение боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК "Искандер-М" в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск.

После завершения учения военнослужащие приступят к погрузке новой техники на железнодорожные платформы и совершат марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации.

В октябре сообщалось, что в России завершились испытания новой ракеты для ОТРК "Искандер".