Россияне задолжали "черным кредиторам" порядка 100 млрд

Россияне в 2017 г. заняли у нелегальных микрокредиторов почти 100 млрд руб.. Количество "черных кредиторов" за год и достигло почти 6,6 тыс на конец января 2018 г., что втрое больше, чем зарегистрированных ЦБ микрофинансовых организаций (МФО).

По данным комитета по безопасности СРО "МиР", по состоянию на 1 марта 2018 г. в реестре ЦБ значилось 2,2 тыс. МФО, объем легального микрофинансового рынка на конец года оценивается экспертами в 121 млрд руб., сообщает "Коммерсант".

Эксперты отмечают, что спрос на услуги черных кредиторов высок. "К ним обращаются не только люди, которым ни банки, ни МФО уже займов не выдают, но и вполне нормальные заемщики, а также довольно успешные предприниматели,— говорит директор по безопасности "Центра финансовой поддержки" Павел Богомолов.— Одна из причин — нежелание фиксировать в электронных системах свою финансовую информацию, особенно когда есть риск испортить кредитную историю". Также с черным кредитором всегда проще и быстрее договориться, ограничившись долговой распиской, а иногда оставив в залог паспорт или другой документ, добавляет он.

Как сообщало Накануне.RU, на начало 2018 г. россияне задолжали банкам 12,2 трлн руб., за последний год сумма долга увеличилась на 13,2%.