В Перми машина Росгвардии столкнулась с автобусом

Утром на одной из пермских трасс произошла авария с участием машины Росгвардии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наряд вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования. Он получил сообщение о том, что на одном из охраняемых объектов сработала кнопка тревожной сигнализации. По маршруту, которым ехал наряд, убирали снег. Автомобиль вневедомственной охраны, выезжая со второстепенной дороги, наехал на снежный бруствер и не смог ехать дальше. В результате он столкнулся с автобусом", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Пострадавших нет.