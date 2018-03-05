В Челябинской области прошли два этапа Кубка мира по фристайлу

На Южном Урале со 2 по 4 марта прошли два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В соревнованиях приняли участие 77 спортсменов из 17 стран.

"Нам очень приятно, что на наших склонах за звание лучших борются и спортсмены, которые совсем недавно соревновались на Олимпиаде в Южной Корее. Мы признательны международной лыжной федерации, министерству спорта Российской Федерации, федерации фристайла России за то, что вновь Южный Урал принимает эти соревнования!", – отметил на церемонии открытия финальных соревнований первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

В финале первого этапа среди россиян лучший результат показал южноуральский спортсмен Игорь Омелин, заняв 7 место. Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Сергей Ридзик показал 10 результат. Во втором финале домашнего этапа Кубка мира лучший результат из россиян показал Сергей Ридзик, заняв 13 место. Среди женщин у россиян лучшее место – 15, его заняла Анастасия Чирцова.

Сергей Ридзик отметил, что было тяжело найти для себя мотивацию после Олимпийских игр, поскольку чувствуется общая усталость. Свой результат он назвал средним. "Но мне было очень приятно выступать на домашнем этапе, так как все было организовано на высоком уровне и была большая поддержка болельщиков", - добавил он.

Стоит отметить, что проведение Кубков мира по ски-кроссу для Челябинской области станет традиционным – соревнования планируются проводиться на Южном Урале до 2022 года.