В Челябинской области прошли два этапа Кубка мира по фристайлу

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Ждать ли торговой войны Китая и США? Президент США Дональд Трамп решил ввести таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Это произошло во время визита в США члена Политбюро КПК и экономического советника председателя КНР Лю Хэ. Подробностей его визита до сих пор не приводится, но в то время, когда Лю Хэ только отправлялся из Пекина, речь уже шла о возможном начале торговой войны между Китаем и Соединёнными Штатами – первой и второй экономиками мира. Какие последствия ждут эти страны – читайте в материале Накануне.RU.
05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
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Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
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Новости
05.03.2018 08:41 Мск (10:41 Екб)
спорт | Челябинская область
В Челябинской области прошли два этапа Кубка мира по фристайлу
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два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, Солнечная долина, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Павел Табарчук

На Южном Урале со 2 по 4 марта прошли два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.
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"Нам очень приятно, что на наших склонах за звание лучших борются и спортсмены, которые совсем недавно соревновались на Олимпиаде в Южной Корее. Мы признательны международной лыжной федерации, министерству спорта Российской Федерации, федерации фристайла России за то, что вновь Южный Урал принимает эти соревнования!", – отметил на церемонии открытия финальных соревнований первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

В финале первого этапа среди россиян лучший результат показал южноуральский спортсмен Игорь Омелин, заняв 7 место. Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Сергей Ридзик показал 10 результат. Во втором финале домашнего этапа Кубка мира лучший результат из россиян показал Сергей Ридзик, заняв 13 место. Среди женщин у россиян лучшее место – 15, его заняла Анастасия Чирцова.

два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, Солнечная долина,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Павел Табарчук

Сергей Ридзик отметил, что было тяжело найти для себя мотивацию после Олимпийских игр, поскольку чувствуется общая усталость. Свой результат он назвал средним. "Но мне было очень приятно выступать на домашнем этапе, так как все было организовано на высоком уровне и была большая поддержка болельщиков", - добавил он.

Стоит отметить, что проведение Кубков мира по ски-кроссу для Челябинской области станет традиционным – соревнования планируются проводиться на Южном Урале до 2022 года.

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05.03.2018 08:41 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:41 Екб


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В Челябинской области прошли два этапа Кубка мира по фристайлу
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