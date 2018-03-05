Екатеринбургский метрополитен и администрация города заключили мировое соглашение в суде

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между Екатеринбургским метрополитеном и администрацией города. Об этом сообщается в картотеке дел арбитража, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов суда, в пятницу, 2 марта, было принято соответствующее решение.

"Утвердить мировое соглашение", - говорится в информации о принятом судебном акте.

Напомним, Екатеринбургский метрополитен пытался взыскать долги с мэрии. Иск в суд поступил 24 ноября прошлого года: речь шла о взыскании с "серого дома" 146,8 млн руб. Ранее судебные заседания по рассмотрению данного иска несколько раз переносились.