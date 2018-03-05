"Ориентир - шиномонтаж". Нелегалов, которые пробрались в Зауралье через границу, обманули на 60 тысяч рублей

В Зауралье осудили двух жителей Узбекистана, которые несколько раз прорывались на территорию Курганской области, нарушая госграницу.

Первый пытался проникнуть в Зауралье 2 раза, второй - 4 раза, ранее оба были принудительно выдворены с территории России и предупреждены о том, что въезд в страну им не разрешен до 2021 и 2022 годов соответственно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Мужчины познакомились в казахстанском Петропавловске на вокзале, после чего решили вновь попробовать пробраться в Россию через Зауралье, однако на этот раз злоумышленники стали жертвами мошенников. Отдав 60 тыс. рублей посреднику, они оказались в вагоне грузового поезда. По легенде "помощника", проехав в поезде 50 минут, мужчины должны были выпрыгнуть уже в России и найти шиномонтаж, возле которого их будет ждать человек, который отвезет их в Курган. Так и сделали - забрались в поезд, незаконно пересекли границу и вышли уже на территории России.

На самом деле никакого помощника в Курганской области у нелегалов не оказалось - 4 часа они безуспешно пытались найти мифический шиномонтаж. Отчаявшись, мужчины добрались до кафе, где по телефону вызвали такси до Кургана - через некоторое время их задержали.

"Граждан Узбекистана приговорили к 1 и 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. В отношении "помощников" злополучных нелегалов материалы выделены в отдельное производство и направлены управлением ФСБ России по Курганской области в правоохранительные органы", - отметили в ведомстве.