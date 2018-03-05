В Екатеринбург возвращаются снегопады

В начале недели в Екатеринбурге снова ожидаются снегопады и метель, а в праздники – потеплеет, об этом свидетельствует Уральский гидрометцентр.

После короткой передышки на Средний Урал вернутся снегопады. По данным синоптиков, 5 и 6 марта будет идти непрерывный снег, прогнозируются метели и сильный ветер, а на дорогах будет гололедица. В среду в городе вновь похолодает, ветер усилится до 15-17 м/c, ожидается снег и сильная облачность. Температура ночью -15 градусов.

В праздники снегопадов не будет, ветер стихнет, облака рассеются, а столбик термометра замрет на отметке -7 градусов (днем). Такая погода продержится на Среднем Урале все выходные.