На фестивале "Дух огня" сорван показ "Довлатова"

На фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске сорван показ фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов". Большинство зрителей покинули зал из-за проблем со звуком.

Как объяснила вице-президент кинофорума Мария Зверева, такой файл "Довлатова" был выслан на "Дух огня" правообладателями ленты, а настройки не позволили показать картину в надлежащем качестве, сообщает ugra-news.ru.

После того, как часть гостей кинофорума покинули зал, премьера возобновилась. Остались те, кто захотел продолжить просмотр. Остальных организаторы попросили прийти на бесплатный показ "Довлатова", который пройдет здесь же, в КТЦ "Югра-Классик", на следующей неделе. Точную дату и время можно будет уточнить в кассе центра.