Белый дом заявил, что РФ игнорирует резолюцию СБ ООН о перемирии в Сирии

Администрация США потребовала от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН о перемирии в САР.

В заявлении Белого дома говорится, что режим президента Сирии Башара Асада, "наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране", обязаны "придерживаться условий резолюции СБ ООН 2401 и прекратить боевые действия в Восточной Гуте" (пригород Дамаска), а также обеспечить доступ в этот район гуманитарных грузов.

"Россия перешла к нарушению условий и убивает невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористичекой операции", - цитирует "Интерфакс" заявление Белого дома.

Совбез ООН ранее принял резолюцию, требует от всех сторон прекращения столкновения и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. По данным российской стороны, террористы в Восточной Гуте пренебрегают документом и продолжают обстрелы.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте. Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения провинции.

Кроме того, предлагается создать такие же гуманитарные коридоры, гуманитарные паузы организовать и в районе Эт-Танфа и Рукбана, для беспрепятственного возвращения мирных граждан в свои дома.