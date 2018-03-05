Пермячка украла у краевого минсельхоза и районной администрации 4,6 миллиона

42-летняя жительница Краснокамского района обвиняется в том, что незаконно получила от властей несколько миллионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Следователи выяснили, что летом 2014 г. обвиняемая обратилась в краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия за субсидией на возмещение части затрат в рамках работы по одной из госпрограмм. Получив по поддельным бумагам 1 млн 500 тыс. руб., она потратила их по-своему.

В июне 2015 г. пермячка как глава крестьянского хозяйства обратилась в администрацию района. Она попросила грант на развитие семейной животноводческой фермы. Получив 3 млн 100 тыс. руб., она потратила их на иные цели. Общая сумма ущерба – 4 млн 600 тыс. руб. Дело ушло в суд.