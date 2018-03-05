Московская полиция начала проверку по факту нападения на Ксению Собчак

Полиция начала проверку по факту нападения на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 4 марта около дома 40 по Ленинградскому проспекту.

"Неизвестный мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена, он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства. По данному факту проводится проверка", - сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что нападавший является стажером Мосгордумы. Председатель парламента Алексей Шапошников принес Собчак свои извинения.