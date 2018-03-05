Европейский газ для Украины в четыре раза дороже, чем российский

Цена на газ из Европы для Украины в четыре раза выше, чем на газ "Газпрома". Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, газ в Европе стоит $1 тыс, за сутки "Нафтогаз" заменил газ "Газпрома" европейским, написал Витренко в facebook.

"Украинцы доказали Европе - что "Нафтогаз" обеспечивает надежные поступления газа в Европу, в отличие от "Газпрома". Это очень важно для того, чтобы европейцы отказались от "Северного потока - 2" - газопровода из России в Германию, который может полностью забрать у Украины доходы от транзита, а это примерно 2-3 млрд долл в год", - написал он.

Как сообщало Накануне.RU, "Газпром" приступил к расторжению контрактов с "Нафтогазом". Компания заявила, что продолжение действия контрактов с "Нафтогазом" экономически нецелесообразно и невыгодно для "Газпрома". До этого арбитраж в Стокгольме частично удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. На Украине начали действовать временные ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов.