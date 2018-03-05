ВСМ Челябинск – Екатеринбург включена в схему территориального планирования в области федерального транспорта

Уральская высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск – Екатеринбург включена в схему территориального планирования в области федерального транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, в схему территориального планирования включено строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали.

"Трасса железнодорожной магистрали пройдёт через город Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа Свердловской области, Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы и Челябинский городской округ Челябинской области", - говорится в документе.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция вокзалов Екатеринбурга, Челябинска, станции Шарташ, а также строительство станций Кольцово-УВСМ, Сысерть-УВСМ, Снежинск-УВСМ, Сулейманово-УВСМ и Баландино-УВСМ. Также предполагается строительство основного депо Тракторстрой-УВСМ производственной мощностью 600 технических обслуживаний и 20 текущих ремонтов в год на территории Челябинска.

Отмечается, что строительство ВСМ позволит повысить эффективность транспортных коммуникаций на территории уральских регионов и будет способствовать объединению рынков труда Свердловской и Челябинской агломераций.

Также для создания ВСМ зарегистрировано хозяйственное партнёрство "Уральская скоростная магистраль".

Проект будет реализовываться в рамках концессионного соглашения. Согласно документу, Минтранс России определен органом, уполномоченным на рассмотрение предложения хозяйственного партнерства УСМ о заключении концессионного соглашения.