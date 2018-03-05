"Нелюбовь" осталась без "Оскара", уступив фильму про трансгендера

Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева не получил "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Престижную кинонаграду получила чилийская картина "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио о жизни трансгендера. Об этом было объявлено на церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

3 марта "Нелюбовь" завоевала награду французской кинопремии "Сезар", но осталась без "Золотого глобуса".

В 2015 году другой фильм Звягинцева - "Левиафан" - также не смог взять "Оскар". Награду тогда получила польская картина "Ида".

В этом году в главной номинации - "Лучший фильм" - победу одержала картина "Форма воды". Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо ("Форма воды").

Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдормэнд за работу ленте "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В номинации "Лучший актер" победил Гэри Олдмен за роль в фильме "Темные времена".

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни за фильм "Тоня против всех". "Лучший актер второго плана" - Сэм Рокуэлл за участие в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Премия за лучший адаптированный сценарий досталась Джеймсу Айвори ("Зови меня своим именем"), за оригинальный - Джордану Пилу ("Прочь").

"Оскар" как лучший документальный фильм получил американский проект "Икар", посвященный допинговому скандалу в России.