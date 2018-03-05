В Магадане дети получили микроожоги глаз в детском саду из-за бактерицидной лампы

Восемь детей получили микроожоги глаз в детском саду Магадана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"Установлено, что воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, ее вовремя не демонтировали", - сообщили в ведомстве.

Заведующему детского сада внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образовании.



Отмечается, что в настоящее время бактерицидные лампы демонтированы.

В феврале на Ямале девочка сломала руку в детском саду. Суд взыскал с дошкольного учреждения 40 тысяч рублей.