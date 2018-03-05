Политтехнологам не хватает креатива в кампании по выборам президента РФ

Комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) подготовил презентацию под названием "Итоги первого этапа кампании по выборам президента РФ".

В презентации говорится, что свое исследование комитет проводил с 3 по 4 марта. Участие в нем приняли 42 члена комитета, "ведущие политические консультанты РФ". По шкале от 1 до 5 они выставили оценки каждому кандидату в президенты за качество агитационной продукции, работу штабов с информационной повесткой и участие в дебатах (за исключением Владимира Путина, который от них отказался).

Владимир Путин ожидаемо получил самые высокие оценки среди всех кандидатов в президенты. Правда, твердую пятерку он получил лишь по такому показателю, как позиционирование кандидата. Чуть хуже (4,5 балла) обстоят дела с созданием у его штаба информационных поводов. При этом президент холдинга "Минченко консалтинг", председатель комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко заявил, что "информационных поводов у Владимира Путина много": к ним он отнес послание Федеральному собранию, митинг в Лужниках, поездки по стране и "саму по себе деятельность президента". Самую низкую оценку — три балла — эксперты поставили штабу Владимира Путина за креативность. Минченко говорит, что "ролики и билборды у Владимира Путина очень традиционные, но креатив принципиально важен догоняющим: зачем он, когда рейтинг около 70%?".

На втором месте расположилась кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак и ее штаб. По большинству показателей она получила тройки, за креативность — 2,5 балла. При этом Минченко называет рекламу Собчак "яркой, но расфокусированной: нельзя в условиях дефицита ресурсов качать несколько разных тем". Чуть лучше — 3,5 балла — она получила за свое позиционирование. Тренер политиков по актерскому мастерству Лев Харамов, который также принимал участие в опросе политтехнологов, отмечает, что "Ксения Собчак уверена в том, что говорит, но ищет поддержки (стреляет глазами по сторонам). Прекрасное владение голосом, работает во всех регистрах, голос точно соответствует мысли. Блестящая дикция и темп речи".

Не сильно отличаются друг от друга итоговые оценки кандидатов от ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Павла Грудинина. По мнению Евгения Минченко, ролики Павла Грудинина "адекватно его позиционируют как новое лицо и демонстрируют уникальное имиджевое позиционирование — социально ответственного успешного предпринимателя". Однако это позиционирование не выдерживается самим кандидатом ни в публичных выступлениях, ни в дебатах — он скатывается в идеологические дискуссии, что ограничивает возможности электоральной экспансии. Владимир Жириновский, по его словам, решил сосредоточиться на нескольких проблемных точках (ЕГЭ, ЖКХ), но почему-то не транслирует эти темы в дебатах, поэтому не выдерживается принцип однородности сигнала.

Полученные от экспертов оценки у оставшихся кандидатов в президенты еще ниже. Евгений Минченко говорит, что "кампании Бабурина и Сурайкина выдержаны в спойлерском духе", а кампании Явлинского и Титова "традиционно невнятные". Ответственный секретарь РАСО Евгения Стулова отмечает, что "консультанты Григория Явлинского никак не определятся, как лучше смотрится их кандидат в кадре — в очках или без". По ее мнению, "кандидат и так уже не первый год выглядит органично, но лучше выбрать что-то одно, и этот образ должен быть един во всех носителях — и на дебатах, и в агитационной продукции".

Кампании на редкость беззубые, резюмирует руководитель агентства "Интермедиаком" Алексей Куртов. "Кандидаты потихоньку напевают свою, понятную только им песню в своей агитационной продукции и (пока, во всяком случае) не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Даже дебаты показали их неготовность — некоторые читали по бумажке, некоторые говорили и повторяли одно и то же",— говорит он. Эксперт надеется на "разгон и поднятие градуса в последние две недели", пишет газета "Коммерсант".