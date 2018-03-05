Пекин откроет производственный сектор для иностранных компаний

В 2018 году общий производственный сектор Китайской народной республики (КНР) будет полностью открыт для иностранных предпринимателей, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Кроме того, как передаёт "Интерфакс", будет расширен доступ к телекоммуникациям, медицине, образованию и автомобилям на чистых энергоносителях.

Премьер также отметил, что предполагается расширение участия иностранцев в таких сферах, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами.

"Иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены", — говорится в докладе Ли Кэцяна, с которым он выступил на сессии Всекитайского собрания народных представителей.