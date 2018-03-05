В ДНР обратили внимание Волкера на нарушение Киевом минских договорённостей

Полпред Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин призвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера обратить внимание на нарушения Киевой Минских соглашений.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее американский дипломат заявил, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы как несоответствующие украинской Конституции и были созданы Москвой для укрепления продолжающегося конфликта. Кроме того, он отметил, что видит готовность Киева полностью выполнить минские договорённости.

"Если господин Волкер действительно настроен на мирное разрешение конфликта, то хотелось бы, чтобы он концентрировал своё внимание на своих подопечных, на Украине, на систематических нарушениях Киева по взятым на себя обязательствам в рамках минских соглашений, — цитирует "РИА Новости" Пушилина со ссылкой на его пресс-службу. — Это принесло бы куда больший результат".