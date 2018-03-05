В Лос-Анджелесе началась 90-я церемония вручения премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе началась 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук.

По информации агентства "Интерфакс", мероприятие проходит в театре Dolby Theatre.

"Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" получил Сэм Рокуэлл за фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В данной номинации также были представлены Уиллем Дефо ("Проект "Флорида"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира").