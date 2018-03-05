Бастрыкин взял на контроль дело о поножовщине между школьниками в ХМАО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования уголовного дела, по факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении города Советский, ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью девочки ничего не угрожает.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 3 марта 2018 года в одном из дворов жилого дома между учащимся 4 класса и ученицей 7 класса возник конфликт, в ходе которого мальчик ударил девочку ножом в живот.