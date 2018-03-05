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05.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Дарья Митина: Цену всем этим перемириями я хорошо знаю С пятого марта на Донбассе неожиданно наступила тишина. Вступила в силу договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии, достигнутая на переговорах Контактной группы в Минске 2 марта. Характерно, что затишье наступило будто вопреки слухам о том, что под президентские выборы в России в регионе неизбежна эскалация. Активистка, бывший представитель МИД ДНР в России Дарья Митина напоминает, что за четыре года конфликта сторонам ни разу не удавалось соблюдать подобные договоренности, а решение о перемирии связывает с тем, что Россия в очередной раз решила продемонстрировать: не надо ждать от нее никакого подвоха.
05.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
05.03.2018 05:20 Мск (07:20 Екб)
политика | За рубежом
В Италии проходят парламентские выборы
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(2006) | Фото: www.fidal.it

В Милане активно проходит голосование на выборах в парламент Италии.

По информации "РИА Новости", вчера на избирательные участки были приглашены более 46 млн граждан, достигшие 18-летнего возраста.

Первым проголосовал лидер партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони, к которому попыталась приблизиться активистка движения Femen с обнажённой грудью. Забравшись на стол, она выкрикивала: "Берлускони, твоё время истекло!"

Отметим, такой случай произошёл не впервые во время парламентских выборов в Италии. Как сообщало Накануне.RU, в феврале 2013 года Берлускони встретили на избирательном участке три полуголых фем-активистки, которые сразу же были задержаны полицией.

В этот раз, как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на "Corriere della Sera", девушка оказалась француженкой и попала на участок под видом журналистки. По задержании решено было депортировать её во Францию.

На выборах также проголосовал лидер правой "Лиги" Маттео Сальвини, которого оценивают как одного из самых перспективных молодых лидеров и главного конкурента партии "Вперёд, Италия" на нынешних выборах.

По словам дежурившего на участке сотрудника полиции, 4 марта явка была не слишком высокой, но сравнимой с выборами пятилетней давности.

Сильвио Берлускони, Femen(2013)|Фото:vesti.ru



Развитие сюжета: Ранее 05.03.2018 11:48 Мск
Пушков: Итоги выборов в Италии говорят о политическом возрождении Берлускони

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05.03.2018 05:20 Мск | Италия | информационная служба Накануне.RU
07:20 Екб


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В Италии проходят парламентские выборы
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