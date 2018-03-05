В Италии проходят парламентские выборы

В Милане активно проходит голосование на выборах в парламент Италии.

По информации "РИА Новости", вчера на избирательные участки были приглашены более 46 млн граждан, достигшие 18-летнего возраста.

Первым проголосовал лидер партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони, к которому попыталась приблизиться активистка движения Femen с обнажённой грудью. Забравшись на стол, она выкрикивала: "Берлускони, твоё время истекло!"

Отметим, такой случай произошёл не впервые во время парламентских выборов в Италии. Как сообщало Накануне.RU, в феврале 2013 года Берлускони встретили на избирательном участке три полуголых фем-активистки, которые сразу же были задержаны полицией.

В этот раз, как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на "Corriere della Sera", девушка оказалась француженкой и попала на участок под видом журналистки. По задержании решено было депортировать её во Францию.

На выборах также проголосовал лидер правой "Лиги" Маттео Сальвини, которого оценивают как одного из самых перспективных молодых лидеров и главного конкурента партии "Вперёд, Италия" на нынешних выборах.

По словам дежурившего на участке сотрудника полиции, 4 марта явка была не слишком высокой, но сравнимой с выборами пятилетней давности.