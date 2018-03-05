В Екатеринбурге трамвай задавил мужчину, который пытался перейти дорогу

4 марта в Екатеринбурге на улице Машиностроителей произошло ЧП.

Муж с женой шли неподалеку от трамвайных путей. Внезапно мужчина решил перейти дорогу по рельсам. Жена не успела ничего понять, а когда увидела, что трамвай не успевает затормозить, крикнула мужчине, чтобы он остановился.

Остановить электротранспорт водителю оказалось сложно. В результате 66-летний мужчина попал под трамвай. Спасти его не удалось.

Как выяснили полицейские, стаж управления транспортным средством водителя трамвая составляет три года. Как сообщил сам водитель, он двигался по улице Машиностроителей со стороны Ильича, когда неожиданно появился пешеход. Водитель применил экстренное торможение, подал звуковой сигнал, но наезда избежать не удалось, пишет "Комсомольская правда".