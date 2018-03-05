Петербургская учительница, совратившая школьника, подружилась с его мамой

Учительница из Санкт-Петербурга, находящаяся под подпиской о невыезде по делу о совращении школьника, подружилась с матерью мальчика и отправилась с ней на отдых.

Их совместный снимок появился 25 февраля на странице матери подростка в одной из социальных сетей, сообщает "Фонтанка".

Между тем, городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении педагога, в ближайшее время оно будет направлено в Московский районный суд. Преподавателю предъявлены обвинения по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и о развратных действиях. Женщине грозит четыре и три года соответственно.

Уголовное дело расследуется с конца 2017 года. Заявление на учительницу написала сама мать подростка. Половой акт между педагогом и школьником, по сообщению "Фонтанки", произошел в апреле прошлого года во время урока.