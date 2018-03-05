Асад: Западная коалиция поддерживает террористические группировки в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что международная коалиция, которую возглавляют США, поддерживает "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" (обе террористические организации запрещены в России).

"Кто-нибудь за все время с тех пор, как они [западная коалиция во главе с США] начали незаконную бомбардировку и нарушение воздушного пространства Сирии, слышал, что они достигли хоть какого-нибудь результата в борьбе против ИГ? Разбомбили хоть одну позицию ИГ? На самом деле нет. Мы можем сказать, что этот альянс — это военно-воздушные силы ИГ", — отметил Асад.

Заявления Запада о гуманитарной ситуации в Восточной Гуте президент назвал "нелепой ложью". Как отметил Асад, Домаск "будет продолжать бороться с терроризмом" и в этой связи "операция в Восточной Гуте будет продолжаться параллельно с предоставлением мирному населению возможности покинуть территорию".

Также сирийский президент отметил, что Запад использует обвинения в адрес Дамаска об использовании химического оружия для того, чтобы оправдать свои нападения на сирийскую армию, сообщает РБК.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте. Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения провинции.

Официальный представитель Госдепа США выразила удивление такому решению, подчеркнув, что "гуманитарной зоной должна быть вся территория Сирии".