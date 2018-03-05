Саакашвили сравнил разгон митинга у Рады с тасканием его за волосы

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили сравнил силовой разгон своих сторонников у Верховной рады с "тасканием его за волосы".

Это следует из видеообращения политика в Facebook. "Эта брутальность против мирного протеста не только неоправданна, но и четко показывает намерения у [президента Украины Петра] Порошенко и [главы МВД Арсена] Авакова. Они хотят показать, что они сильны. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны, как обращались с ветеранами и неугодными людьми в регионах", — заявил Саакашвили.

Как ранее сообщало Накануне.RU, лагерь сторонников Саакашвили напротив здания Верховной рады был разогнан силовиками 3 марта. При этом число задержанных превысило 100 человек.