Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за нападение стажера

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты РФ Ксении Собчак за действия стажера, который не является помощником парламентария.

"Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание", — написал Шапошников на свей странице в Facebook.

"Молодой человек, совершивший это, — стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата МГД, ни моим помощником, отметил Шапошников.

Напомним, ранее кандидат в президенты, журналист Ксения Собчак рассказала о нападении. По ее словам, неизвестный толкнул ее и, сбив с ног, облил чем-то с криком "это за Жириновского".

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов нецензурно обругал Ксению Собчак, после чего она облила его водой. 1 марта они устроили новую перепалку в студии телеканала "Россия 24".