Ростелеком стал оператором единой системы биометрических данных россиян

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому ПАО "Ростелеком" с 30 июня будет оператором единой системы биометрической идентификации россиян.

"Возложить на "Ростелеком" функции оператора единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российский Федерации", - говорится в документе.

Как сообщили в Ростелекоме, перечень банков, которые будут использовать систему с момента ее запуска, сформирует Банк России. Документ предполагает, что "Ростелеком" обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных россиян, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счета. В дальнейшем система будет расширяться на сферу получения госуслуг, здравоохранение, образование, ритейл и другие, сообщает ТАСС.

Ввод единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию начнется 1 июля. В настоящее время ее тестируют более 20 российских банков.