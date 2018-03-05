Россия разрабатывает танк на колесной платформе

В России, на платформе "Бумеранг", планируется создать колесный танк.

Он может получить 125-миллиметровое орудие от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ" для ВДВ. Об этом сообщил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Ранее гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий сообщил, что предприятие планирует сделать колесный танк на платформе "Бумеранг" с пушкой крупного калибра уже в ближайшее время.

"Я думаю, имеется в виду боевое отделение, используемое на плавающей самоходной противотанковой пушке "Спрут-СДМ", которая сделана для ВДВ, - боевое отделение со 125-миллиметровым орудием. Массо-габаритные параметры этого боевого отделения вполне позволяют установить его на "Бумеранг" - "Спрут" и "Бумеранг" находятся примерно в одной весовой категории", - сказал Мураховский.

По данным эксперта, "опытно-конструкторскую работу по интеграции этого боевого отделения на "Бумеранг" можно выполнить за два-три года".

Как отметил Мураховский, колесные платформы такой массы имеют больший межремонтный ресурс и меньшие эксплуатационные расходы, во многом совместимы с гражданскими агрегатами и, как правило, создаются плавающими. Гусеничная техника дороже в эксплуатации, у нее существенно меньше межремонтный пробег, с другой стороны, она обладает лучшей проходимостью вне дорог, тяжелее по классу и обладает лучшей защищенностью, сообщает ТАСС.