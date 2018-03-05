В Подмосковье в результате ДТП перевернулся рейсовый автобус

В Подмосковье, на 43-м км трассы М-4 в районе Домодедово произошло ДТП, в результате которого столкнулись два рейсовых автобуса.

Один из них вылетел в кювет и опрокинулся. В автоаварии пострадали пять человек, один из них находится в реанимации, двое — в травматологии, еще двоим помощь оказали на месте. В ДТП погибших нет.

Ранее 4 марта на той же трассе произошло массовое ДТП с участием 20-30 автомобилей. Как предполагается, аварию спровоцировала скользкая, заснеженная дорога: кто-то из водителей не справился с управлением, а те, кто двигались следом, не успели затормозить, сообщает Lenta.ru.