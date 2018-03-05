В интернете появилось видео нападения на Собчак

В интернете появилось видео нападения на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак.

Инцидент произошел в Петровском путевом дворце. На видео видно, как молодой человек подходит к журналистке и кричит: "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского!", после чего обливает ее водой.

Ранее Собчак в своем "Твиттере" написала: "только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали милицию", - написала Собчак. Чуть позднее телеведущая сообщила, что нападавшего помогла задержать "личная охрана Горбачева и дворца".

Напомним, несколько дней назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов нецензурно обругал Ксению Собчак, после чего она облила его водой. 1 марта они устроили новую перепалку в студии телеканала "Россия 24".