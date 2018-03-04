"Дефицит полностью покрыт": Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа стабилизировалась

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа на Украину стабилизировалась: резко увеличены объемы топлива из Польши, Словакии, Венгрии, дефицит полностью покрыт. Об этом глава государства написал в своем "Твиттере", передает корреспондент Накануне.RU.

"Времена газового шантажа России уже в прошлом. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт", — написал Порошенко в своем микроблоге.

Напомним, 1 марта "Газпром" сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. На следующий день глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно расторгнуть контракты с "Нафтогазом". В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов в арбитраже Стокгольма.