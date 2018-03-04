Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 г., заявил Владимир Путин в интервью NBC.

"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что обвиненные не представляли российские власти. "Что именно они сделали, я понятия не имею", — сказал он.

Президент также призвал американских коллег направить соответствующие материалы вместо того, чтобы "разговаривать с прессой". "Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом", — сказал Путин, слова президента приводит РИА Новости.

Напоминм, офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 г., в феврале опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления. В 40-страничном документе упомянуты 13 россиян. Все они во главе с ресторатором Евгением Пригожиным, по данным спецпрокурора, хотели, но так и не смогли повлиять на результаты выборов президента США.

Москва не исключает, что ответит на возможные американские санкции против россиян из "списка Мюллера". Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти утверждения, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет