Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

в этот день
05.03.18
01:51
В Екб.03:51
СМИ: В Кемеровской области назначен преемник Тулеева
Житель Екатеринбурга подал на священника в суд за сравнение Ленина с Гитлером
Олег Дерипаска стал гражданином Кипра
Главное
Путин: Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы

Тема дня
Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 32
Аналитика
Вся аналитика

"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
политика ;  | комментариев: 10
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута
Упс! Видео о российском оружии, показанное во время послания Путина, оказалось пятилетней давности
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 747



Новости
04.03.2018 19:38 Мск (21:38 Екб)
политика | В России | За рубежом
Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 г., заявил Владимир Путин в интервью NBC.
Читайте также:

"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что обвиненные не представляли российские власти. "Что именно они сделали, я понятия не имею", — сказал он.

Президент также призвал американских коллег направить соответствующие материалы вместо того, чтобы "разговаривать с прессой". "Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом", — сказал Путин, слова президента приводит РИА Новости.

Напоминм, офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 г., в феврале опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления. В 40-страничном документе упомянуты 13 россиян. Все они во главе с ресторатором Евгением Пригожиным, по данным спецпрокурора, хотели, но так и не смогли повлиять на результаты выборов президента США.

Владимир Путин(2018)|Фото: kremlin.ru

Москва не исключает, что ответит на возможные американские санкции против россиян из "списка Мюллера". Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти утверждения, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет

Другие новости по темам: вмешательство в выборы президента сша, владимир путин
04.03.2018 19:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
21:38 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+