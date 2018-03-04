"Это за Жириновского!" На Ксению Собчак напал неизвестный

Кандидат в президенты, журналист Ксения Собчак рассказала о нападении. По ее словам, неизвестный толкнул ее и, сбив с ног, облил чем-то с криком "это за Жириновского". О произошедшем Собчак рассказала в своем "Твиттере", передает корреспондент Накануне.RU.

"Только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали милицию", - написала Собчак.

Чуть позднее телеведущая сообщила, что нападавшего помогла задержать "личная охрана Горбачева и дворца".

"Выяснили имя нападавшего - Алан Дзуцев. Кто-то его знает?" – спросила Собчак своих подписчиков, которые заметили его сходство с 26-летним футболистом из Владикавказа.

Напомним, несколько дней назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов нецензурно обругал Ксению Собчак, после чего она облила его водой. 1 марта они устроили новую перепалку в студии телеканала "Россия 24".