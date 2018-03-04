В Челябинске скончался народный артист России Игорь Бурко

Сегодня утром в Челябинске скоропостижно ушел из жизни народный артист России, трубач, лидер, духовный отец, основатель знаменитого ансамбля "Уральский диксиленд", создатель и художественный руководитель Международного джазового фестиваля "Какой удивительный мир" Игорь Бурко. Музыканту было 73 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

Прощание с народным артистом России Игорем Бурко состоится 6 марта c 11 до 12.00 в траурном зале Крематория по адресу ул. Радонежская, 1.

Игорь Бурко родился в Челябинске в 1944 г. Окончил челябинское музыкальное училище по классу трубы, создал "Уральский Диксиленд", с которым объездил всю Россию и Европу. Ансамбль не раз признавали одним из лучших джазовых составов страны.