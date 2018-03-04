"Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся": Конгрессмен раскритиковал Трампа за слова о пожизненном правлении

Президент США Дональд Трамп восхитился инициативой китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, чем вызвал возмущение конгрессмена Ро Ханны.

"Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина — самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся", — написал конгрессмен в Twitter.

На прошлой неделе Центральный комитет Коммунистической партии Китая обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшая из которых — снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР. На данный момент лидер страны может находиться на посту не более двух пятилетних сроков подряд.

Как сообщают СМИ, во время закрытой кампании по сбору средств в поддержку Республиканской партии во Флориде Трамп прокомментировал эту инициативу, назвал ее "потрясающей" и предположил "попробовать" нечто подобное и в США.

"Теперь он председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", — заявил Трамп.

Он также критически отозвался об американской политической системе.

"Я говорю вам, ребята, система коррумпирована. Я уже давно это говорю", — сказал президент.

По данным СМИ, на этой встрече много веселились и смеялись, поэтому заявление Трампа, скорее всего, было просто шуткой, пишет РИА Новости.