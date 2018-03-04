"Борис сильно простудился": представитель Гребенщикова опроверг слухи о проблемах музыканта с сердцем

Официальная страница Бориса Гребенщикова в "Фейсбуке" опровергла информацию о госпитализации музыканта из-за проблем с сердцем, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее СМИ передавали, что основатель группы "Аквариум" попал в больницу из-за проблем с сердцем.

"Всем, кто читает, распространяет и комментирует информацию канала "Санкт-Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления", — говорится в записи на странице.