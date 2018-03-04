В Донбассе 5 марта начинается новое бессрочное перемирие

Очередное бессрочное прекращение огня в Донбассе начнется с полуночи 5 марта. Такое решение было принято в Минске в рамках Контактной группы. В связи с этим командование Вооруженных сил ДНР издало приказ о "жесточайшем соблюдении" режима тишины, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, вечером во все подразделения, находящиеся на линии соприкосновения, будут направлены специальные представители командования ВС ДНР. Их задача – контролировать выполнение данного приказа.

"В случае нарушения приказа на месте будет проводиться разбирательство по каждому факту с привлечением виновных к ответственности", - сказал Басурин.

При этом он подчеркнул, что "абсолютное перемирие" возможно только при готовности со стороны Киева.

Напомним, как собщало Накануне.RU, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР должны исчезнуть.