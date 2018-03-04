Воскресные матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти футболиста "Фиорентины" Астори

Матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться сегодня, отменены из-за смерти защитника и капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Ранее "Фиорентина" сообщила, что 31-летний Астори скончался в ночь на воскресенье.

В воскресенье должны были пройти матчи "Дженоа" - "Кальяри", "Торино" - "Кротоне", "Удинезе" - "Фиорентина", "Беневенто" - "Верона", "Аталанта" - "Сампдория", "Кьево" - "Сассуоло" и "Милан" - "Интер", сообщает ТАСС.

Международная федерация футбола (ФИФА) в своем микроблоге в Twitter выразила соболезнования в связи со смертью Давиде Астори.

"Наши мысли с семьей и друзьями Давиде Асторе, который умер в возрасте 31 года", - говорится в сообщении.

Астори выступал за "Фиорентину" с 2015 г., до этого он играл за итальянские "Рому" и "Кальяри". В текущем сезоне он провел за "Фиорентину" 27 матчей, в которых забил один гол. Также в его активе 14 матчей за сборную Италии, в которых он отметился одним забитым мячом.