В Китае заявили, что военная политика страны носит оборонный характер

Военная политика Китая носит оборонный характер и не будет представлять угрозы для других стран, заявил официальный представитель высшего законодательного органа Китая – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй, но не стал говорить, насколько вырастет военный бюджет страны в этом году.

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"Что касается военной обороны, то мы считаем, что она должна развиваться в соответствии с экономическим развитием и соответствовать интересам развития Китая. За последние годы Китай увеличивал свой военный бюджет умеренными темпами. В основном это было сделано для обновления вооружения, улучшения жизни военнослужащих", — заявил Чжан Есуй на пресс-конференции в преддверии ежегодной сессии ВСНП, в ходе которой будет принят бюджет страны.

Представитель заксобрания Китая подчеркнул, что доля военного бюджета от общего объема ВВП Китая по-прежнему ниже, чем в других крупных странах мира, но не стал называть цифру.

"Китай твердо придерживается мирного развития, наша военная политика носит оборонный характер по своей природе, развитие Китая не представляет никакой угрозы для других стран", — добавил Чжан Есуй, пишет РИА Новости.

Отметим, что военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. В 2016 г. военные расходы Китая составили 146 млрд долларов, увеличившись на 7,6%, — самыми медленными темпами за шесть лет. В 2015 г. военный бюджет составил около 135 млрд долларов, увеличившись на 10,1% с 2014 г.