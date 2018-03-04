"Сугробы превысят полметра": Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет

Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 68 лет, сообщили Накануне.RU в гидрометцентре "Фобос".

За минувшую ночь на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 2 мм осадков, в Подмосковье - 10 мм. Минимальная ночная температура воздуха в столице -9,6°, разброс температур по региону составил от -9,2° (Ново-Иерусалим) до -11,0° (Егорьевск).

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится балканским циклоном, центр которого пройдет в 200-х км южнее Москвы. Этот атмосферный вихрь принесет в мегаполис почти 1/3 месячной нормы осадков (8-11 мм), возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет. На дорогах ухудшение видимости и заносы. Сугробы за ближайшие сутки вырастут на 10 см и превысят полметра. Температурный фон окажется на 7 градусов ниже климатической нормы", - сообщили в "Фобосе".

Из-за сильного снегопада сегодня утром количество задержанных и отмененных авиарейсовв столичных аэропортах достигло 53, сообщает сервис "Яндекс.Расписание".

Снежное ненастье пойдет на убыль утром в понедельник, правда, ему на смену придут заморозки.

"В ночь на вторник, благодаря усилению антициклона, осадки прекратятся, облака поредеют, и ударят трескучие для марта морозы. Минимальная температура в Москве -18…-20°, в Подмосковье -18…-23°, что на 10-12° ниже климатической нормы. Похолодание будет кратковременным. В последующие дни температура станет повышаться, но вновь зарядят снегопады различной интенсивности", - добавили в погодном центре.