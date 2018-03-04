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"Подходы Волкера на 100% совпадают с подходами Киева": в Совфеде прокомментировали призыв "расформировать" ДНР и ЛНР
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Курт Волкер, Донбасс (2017) | Фото: Times.com.ua

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики необходимо "расформировать". По словам сенатора, это высказывание говорит о 100% совпадении позиции Волкера с позициями киевского режима.
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"Это заявление исчерпывающим образом подтверждает, что лично господин Волкер и вместе с ним американская сторона в целом не являются в контексте кризиса на юго-востоке Украины объективным и беспристрастным посредником, в задачу которого входит реальное урегулирование конфликта. Господин Волкер демонстрирует, что его подходы на 100% совпадают с подходами Киева, что для него, как и для киевского режима, те структуры, которые существуют на юго-востоке Украины, а также те люди, которые там живут, — это некий раздражающий фактор, не более, от которого необходимо любыми средствами избавиться: политическими или, не дай бог, военными", — пояснил Косачев в беседе с RT.

Сенатор отметил, что подобный призыв противоречит Минским соглашениям.

Курт Волкер, Донбасс(2017)|Фото: Times.com.ua

"Слова Волкера, разумеется, не вписываются ни в какие рамки имеющихся договоренностей минского формата и, на мой взгляд, достаточно серьезным образом ставят под вопрос его готовность и способность вносить реальный вклад в продвижение вперед столь сложного, чувствительного конфликта", — заключил он.

Напомним, вчера спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют конституции Украины. Он добавил, что на подготовку местных выборов в Донбассе может потребоваться шесть месяцев после полного развертывания миротворческих сил. По его словам, ввод миротворческой миссии должен стать переходным этапом для передачи контроля над Донбассом сначала ООН, а затем Украине.

Слова Волкера прокомментировали и в самих народных республиках. Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что в ходе конфликта в Донбассе киевские власти прямо нарушили основной закон Украины, "совершив государственный переворот и использовав против граждан страны армию и собранных в нацбатальоны уголовников".

"Мы сами четко знаем свои сильные и слабые стороны, и советовать, что нам делать из Вашингтона, не зная реальных настроений населения Донбасса, уж точно не следует. Появление республик стало реакцией на беспредел, творившийся в Киеве в 2014 г., и Волкеру стоило бы разбираться с первопричиной произошедшего, а не со следствием. А свои хотелки и фантазии о расформировании чего бы то ни было без участия представителей Донбасса Волкер может обсуждать с кем угодно, хоть с [президентом Украины Петром] Порошенко, хоть без него", - добавил Мирошник, его слова приводит ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, МИД РФ заявил, что законом об "оккупации Донбасса" Петр Порошенко перечеркнул Минские соглашения. 28 февраля президент России Владимир Путин призвал решать вопрос о размещении миротворцев в Донбассе с ДНР и ЛНР.

Другие новости по темам: днр, лнр, курт волкер, народные республики, украина, минские соглашения
04.03.2018 15:39 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.03.2018 18:02 Мск
Волкер: ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы








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"Подходы Волкера на 100% совпадают с подходами Киева": в Совфеде прокомментировали призыв "расформировать" ДНР и ЛНР
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