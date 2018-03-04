Житель Екатеринбурга подал на священника в суд за сравнение Ленина с Гитлером

Председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы "Защитники Отечества" Николай Рябчевский подал в суд на настоятеля собора в честь Успенья Пресвятой Богородицы Евгения Попиченко за то, что тот сравнил Ленина с Гитлером, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественника возмутили высказывания, сделанные протоиереем со страниц "Православной газеты".

"Автор провокационного материала - протоиерей Евгений Попиченко, настоятель собора в честь Успенья Пресвятой Богородицы. Его кощунственное сравнение "Ленин и Гитлер две стороны одной монеты" и другие высказывания побудили меня подать исковое заявление в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга о защите чести и достоинства", - написал Николай Рябчевский на своей странице в "Фейсбуке".

По словам общественника, его иск – знаковый, так как должен показать позицию суда "по отношению к свободе слова и ответственности за "базар".

Николай Рябчевский требует публичных извинений от протоиерея и реакции церкви на его слова.

Высказывания представителя церкви прозвучали в эфире телеканала "Союз" и затем были опубликованы в номере "Православной газеты", который вышел 1 января 2018 г.

В материале протоиерей Евгений Попиченко, отвечая на вопрос о его отношении к переименованию Свердловской области и борьбе с именами советских деятелей, ответил:

"А чего бы нам не назвать улицу, например, в честь Шамиля Басаева или в честь Геббельса, или в честь Геринга? Это же по сути одно и то же – Ленин и Гитлер: их существо, их ненависть к человечеству, к людям, их "труды", которые они понесли, причинив столько страданий, горя, крови… Они – как две стороны одной монеты. Просто мы как-то привыкли, нам какая-то инерция, навык мешают подумать. А почему нет? Тоже, наверное, есть люди, для которых Шамиль Басаев национальный герой и, наверное, они готовы его именем что-то прославить. Нас такая идея как-то немножко коробит, – а тут же свое, привычное".

5 марта в Верх-Исетском районном суде состоится собеседование, на котором судья опросит истца и ответчика. После этого будет назначена дата судебного заседания.