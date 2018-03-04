В Челябинске мужчина умер в отделении полиции

Следователи устанавливают причину смерти 54-летнего мужчины в отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Мужчина скончался в отделении полиции вечером 2 марта. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По предварительным данным, 1 марта мужчину доставили в полицию после бытовой ссоры в семье для составления административного протокола, после чего отпустили. На следующий день он вернулся в отдел полиции, чтобы узнать результаты проверки, и у него произошел приступ эпилепсии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет проведено судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.