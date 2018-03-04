СМИ: В Кемеровской области назначен преемник Тулеева

Генеральный директор угольной компании "Колмар" Сергей Цивилев назначен заместителем губернатора Кемеровской области.

"Сергей Цивилев назначен заместителем губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству", - сказал сообщил ТАСС источник в органах власти региона.

До этого назначения у губернатора Амана Тулеева было 13 заместителей. Бывший вице-губернатор по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина уволилась 31 марта 2017 г. после того, как ее подчиненный - экс-начальник департамента транспорта и связи - стал фигурантом уголовного дела.

По информации источников "Интерфакса", официальное представление Цивилева состоится на следующей неделе, а после президентских выборов 18 марта его назначат исполняющим обязанности губернатора.

Напомним, работающий с 1997 г. губернатор Кузбасса Аман Тулеев в прошлом году перенес операцию на позвоночнике в Германии, проходил реабилитацию в Кемерове, а затем в Москве под личным контролем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. В августе он вернулся в Кемеровскую область.Тулеев заявлял, что намерен отработать весь губернаторский срок – до 2020 г.

Среди возможных кандидатов на пост губернатора Кемеровской области называли мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Отметим, что Цивилев владеет 70% группы "Колмар" - угледобывающей и перерабатывающей компании, зарегистрированной в Якутии. Согласно информации на сайте компании, он является также генеральным директором "Колмара".

В конце февраля Цивилев встретился с президентом Владимиром Путиным. Они обсудили основные направления работы и планы по развитию базирующейся в Якутии компании на ближайшее время.