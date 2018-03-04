Скончался бывший вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович

Бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович скончался на 61 году жизни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и его команда выразили соболезнования родным и близким Евгения Липовича.

Евгений Ефимович Липович родился 9 января 1958 г. в Приморском крае, окончил Уральский политехнический институт по специальности "инженер-механик", далее работал в Орске на комбинате "Южуралникель", служил в рядах Советской Армии.

Основная часть трудовой биографии Евгения Липовича с конца 1980-х годов связана с заводом керамических изделий Свердловска, а затем и Екатеринбурга. С 1994 по 2007 гг. он был генеральным директором завода керамических изделий, президентом ассоциации строителей Екатеринбурга.

С 2007 г. Липович курировал вопросы благоустройства, транспорта и экологии в администрации города Екатеринбурга.