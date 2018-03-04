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01.03.2018
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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Новости
04.03.2018 09:57 Мск (11:57 Екб)
экономика | В России | Украина
"Газпром" приступил к расторжению контрактов с "Нафтогазом"
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(2003) | Фото

"Газпром" объявил, что начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".
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"И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", — сообщил журналистам заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Поводом для расторжения контрактов стало решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 г. В декабре прошлого года суд вынес решение по спору о поставках газа, обязав "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленное топливо. Также он снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, но сохранил в силе условие "бери или плати" для 80% от этого объема. Закупать газ в таких объемах Киев обязан с 2018 г.

Алексей Миллер, председатель правления Газпрома(2015)|Фото: youreporter.ru

Новое решение, которое арбитраж вынес 28 февраля, касалось контракта на транзит газа. Суд частично удовлетворил иск "Нафтогаза", требовавшего от "Газпрома" 17 млрд долларов, и присудил ему компенсацию в 4,637 млрд. С учетом предыдущего решения российская компания была должна выплатить 2,56 млрд долларов.

В "Газпроме" с последним вердиктом Стокгольмского арбитража не согласились. Как заявил глава холдинга Алексей Миллер, суд принял асимметричное решение, существенно нарушив баланс интересов сторон.

Кроме того, "Газпром" отказался возобновить поставки газа на Украину с 1 марта и заявил, что уже вернул полученную от Киева предоплату. Поводом для такого решения в холдинге назвали отсутствие дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.

Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении вердикта Стокгольмского арбитража и намерен потребовать компенсации убытков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на Украине начали действовать временные ограничения потребления газа ради экономии энергоресурсов.

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04.03.2018 09:57 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:57 Екб


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"Газпром" приступил к расторжению контрактов с "Нафтогазом"
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