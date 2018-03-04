"Газпром" приступил к расторжению контрактов с "Нафтогазом"

"Газпром" объявил, что начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

"И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", — сообщил журналистам заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Поводом для расторжения контрактов стало решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 г. В декабре прошлого года суд вынес решение по спору о поставках газа, обязав "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленное топливо. Также он снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, но сохранил в силе условие "бери или плати" для 80% от этого объема. Закупать газ в таких объемах Киев обязан с 2018 г.

Новое решение, которое арбитраж вынес 28 февраля, касалось контракта на транзит газа. Суд частично удовлетворил иск "Нафтогаза", требовавшего от "Газпрома" 17 млрд долларов, и присудил ему компенсацию в 4,637 млрд. С учетом предыдущего решения российская компания была должна выплатить 2,56 млрд долларов.

В "Газпроме" с последним вердиктом Стокгольмского арбитража не согласились. Как заявил глава холдинга Алексей Миллер, суд принял асимметричное решение, существенно нарушив баланс интересов сторон.

Кроме того, "Газпром" отказался возобновить поставки газа на Украину с 1 марта и заявил, что уже вернул полученную от Киева предоплату. Поводом для такого решения в холдинге назвали отсутствие дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.

Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении вердикта Стокгольмского арбитража и намерен потребовать компенсации убытков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на Украине начали действовать временные ограничения потребления газа ради экономии энергоресурсов.