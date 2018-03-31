МИД опубликовал 14 вопросов к Великобритании по "делу Скрипаля"

Министерство иностранных дел России опубликовало список вопросов к Великобритании по сфабрикованному против России "делу Скрипалей". Нота с ними направлена внешнеполитическому ведомству королевства, передает корреспондент Накануне.RU.

Министерство, в частности, интересуется, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории и на каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане. МИД спросил, оповестила ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери и присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей.

"На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери? Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют "Новичком"? Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?", - спрашивает российский МИД.

Напомним, обвинения Лондона в причастности России к делу Скрипалей обернулись высылкой дипломатов из Великобритании и других стран, поддержавших официальный Лондон. Ответные меры приняла и Россия. Москва отрицает какую-либо причастность к делу.